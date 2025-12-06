Służba z sercem. Mikołajkowa pomoc ząbkowickich policjantów dla dzieci o szczególnych potrzebach Data publikacji 06.12.2025 Powrót Drukuj W świecie pełnym pośpiechu, ekranów i komunikacji „na odległość” wciąż istnieją spotkania, które przypominają, co naprawdę buduje więzi i wspólnotę. 5 grudnia w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną rozegrały się Mikołajki inne niż wszystkie, pełne ciepła, uwagi i gestów, które zostają z człowiekiem na długo. Wśród darczyńców i gości nie zabrakło ząbkowickich policjantów, dla których służba to nie tylko interwencje, ale przede wszystkim gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują najbardziej.

Mikołajki to czas dobroci, szczerości i uśmiechu, który szczególnie rozświetla codzienność osób mierzących się z różnymi trudnościami. Tego dnia w Domu Pomocy Społecznej spotkali się przedstawiciele wielu instytucji, samorządu, organizacji publicznych oraz służb, by wspólnie obdarować dzieci i młodzież sprzętem, który realnie poprawi komfort ich rehabilitacji i codziennego funkcjonowania. Obok starosty ząbkowickiego Romana Festera, wicestarosty Justyny Giryn, przedstawicieli Miasta i Gminy Bardo na czele z Panią Burmistrz Martą Ptasińską oraz dyrektorów placówek i ośrodków pomocy społecznej, pojawili się także policjanci z powiatu ząbkowickiego. Jak zawsze tam, gdzie rodzi się dobro, obecność funkcjonariuszy była naturalnym elementem wspólnego działania.

W Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, a także w komisariatach w Kamieńcu Ząbkowickim i Ziębicach w ostatnich dniach trwała zbiórka darów. Policjanci, niezależnie od pionu i stażu służby spontanicznie angażowali się w przygotowanie prezentów, zależało im bowiem, by dzieci otrzymały nie kolejny symboliczny upominek, lecz coś, co realnie poprawi ich codzienność.

Zgromadzone środki pozwoliły na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który dla podopiecznych ośrodka jest podstawowym narzędziem rozwoju, terapii i budowania samodzielności. Jego przekazanie sprawiło dzieciom ogromną radość, ich uśmiechy, szczerość reakcji i spontaniczna wdzięczność były najpiękniejszym potwierdzeniem, że wysiłek funkcjonariuszy miał głęboki sens.

Szczególnym momentem spotkania był występ przygotowany przez podopiecznych ośrodka. Nie była to zwykła inscenizacja mikołajkowa. Młodzi wykonawcy przedstawili obraz współczesnych świąt, świata zdominowanego przez telefony, media społecznościowe, ciągłe logowanie „do życia” i brak prawdziwej rozmowy.

Dzieci pokazały, jak wyglądałoby Boże Narodzenie, gdyby historia sprzed dwóch tysięcy lat rozegrała się w 2025 roku, w epoce powiadomień, internetowych relacji i wiecznego pośpiechu. Poruszający scenariusz był nie tylko artystycznym występem, ale przede wszystkim refleksją nad tym, co tracimy, gdy bliskość zastępują ekrany. Ten przekaz prosty, ale niezwykle mocny, na długo pozostanie w pamięci obecnych.

Ząbkowiccy policjanci składają serdeczne podziękowania za zaproszenie, za wzruszające przedstawienie i za możliwość wspólnego przeżycia chwil pełnych bohaterstwa, choć innego niż to znane z interwencji. Bohaterstwa, które przejawia się w codziennej walce o zdrowie, sprawność i samodzielność.

Służba to nie tylko bezpieczeństwo na drogach, interwencje czy patrole. To także empatia i reagowanie na potrzeby mieszkańców, zwłaszcza tych potrzebujących i najbardziej wrażliwych. Działania takie jak mikołajkowa zbiórka nie są dla funkcjonariuszy dodatkiem do obowiązków, są ich naturalnym dopełnieniem.

Obecność policjantów w Domu Pomocy Społecznej była wyrazem przekonania, że bezpieczeństwo zaczyna się od relacji. Od zaufania. Od zwykłej ludzkiej życzliwości. To właśnie takie spotkania tworzą fundamenty prawdziwej, odpowiedzialnej służby na rzecz społeczności lokalnej.

Bo pomagać i chronić to zobowiązanie, które dla nas trwa każdego dnia.